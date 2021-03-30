نورلاند يؤكد دعمه أعمال وأنشطة الهلال الأحمر الليبي

ناقش السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اجتماعه بالأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، ونائبة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، رانيا أحمد، ناقش مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر الليبي لدعم الفئات الضعيفة من السكان في ليبيا، وفي هذا الصدد أكد نورلاند دعم بلاده للهلال، مشيرا إلى أن أنشطة تعزيز الصحة يمكن أن تلعب دورا مهما في جعل انتخابات ديسمبر آمنة للناخبين وموظفي الاقتراع على الرغم من جائحة كورونا.

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