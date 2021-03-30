النويري يتفق مع حمودة سيالة على توحيد مجلس النواب

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجموعة النواب المقاطعين في طرابلس حمودة سيالة.

وصرح النويري عقب اللقاء قائلا إن هيئة الرئاسة اجتمعت اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، وجرى الاتفاق على توحيد مجلس النواب.

وقبل أيام، عقد عدد من أعضاء مجلس النواب من كتلتي المسار والوسط النيابي، وعدد آخر من السادة أعضاء مجلس النواب اجتماعاً بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس.

وبحث الاجتماع استحقاقات المرحلة المقبلة وعمل مجلس النواب وتنسيق الجهود لوفاء مجلس النواب بكافة الاستحقاقات القادمة.