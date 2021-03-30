كوبيش يؤكد لعقيلة صالح ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري.

جاءت تصريحات كوبيش خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة، الثلاثاء، وفق بيان نشره موقع مجلس النواب.

وأشار البيان إلى أن عقيلة صالح وكوبيش، بحثا “تطورات الأوضاع في ليبيا بشكل عام وتقدم العملية السياسية بشكل خاص”، فيما أثنى المبعوث الأممي على جهود رئيس المجلس لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

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