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حفتر يثني على دعم المكونات الاجتماعية في حماية تراب الوطن ومحاربة الإرهاب والتطرف

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

انتظم مساء اليوم الثلاثاء بمقرّ القيادة العامة في منطقة الرجمة الملتقى الوطني الأول للمكونات الاجتماعية في ليبيا بحضور القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر .

ورحب القائد العام المشير خليفة حفتر بالحاضرين والمُمثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا، مثنيًا على مشاركتهم الفاعلة ودعمهم اللا محدود لقواتهم المسلحة لحماية تراب الوطن ومحاربة الإرهاب والتطرف .

حفتر دعا خلال الملتقي جميع الليبيين إلى إرساء دعائم السلام، وضرورة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً أن ليبيا لكل الليبيين .

وأكد الحاضرين على ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر دون تأخير أو تعطيل، وبضرورة إرساء الاستقرار السياسي ولم شمل الليبيين من خلال المصالحة الاجتماعية الشاملة .

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#انتخابات #حفتر ‎#ليبيا #مكونات_اجتماعية الإرهاب بنغازي

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