وزيرة العدل تبحث مع الصليب الأحمر التعاون المشترك

بحثت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن اليوم في طرابلس، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يؤدي زيارة إلى ليبيا، بحثا الخدمات الطبية والإنسانية التي تقدمها اللجنة للنزلاء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكذلك أوجه الدعم المقدم للمدنيين في أوقات الأزمات، كما تم التطرق إلى موضوع بناء القدرات للسلطات المحلية، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون مع الصليب الأحمر لدعم الكوادر العدلية في ليبيا خدمة للوطن والمواطن.
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قناة ليبيا
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