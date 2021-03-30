الحكومة تطلب من المفوضية العليا موافاتها باحتياجاتها لإجراء الانتخابات

وجه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، كتابا إلى رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، يقضي بموافاة المفوضية الحكومة بكافة الاحتياجات التي تمكنها من أداء مهامها في التجهيز المناسب لإتمام عملية إجراء الانتخابات المقرر عقدها بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

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