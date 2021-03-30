بنغازي تحتضن مراسم التسليم والاستلام النهائية لحكومة الوحدة الوطنية

اختتمت في مدينة بنغازي صباح اليوم مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات العامة بكلا الحكومتين.
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قناة ليبيا
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