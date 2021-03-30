بنغازي تحتضن مراسم التسليم والاستلام النهائية لحكومة الوحدة الوطنية

اختتمت في مدينة بنغازي صباح اليوم مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات العامة بكلا الحكومتين.

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