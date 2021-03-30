ليبيا الان

بنغازي تحتضن مراسم التسليم والاستلام النهائية لحكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختتمت في مدينة بنغازي صباح اليوم مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات العامة بكلا الحكومتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك