مصلحة الأحوال المدنية تؤكد حرية اختيار الليبيين بالخارج أسماء أبنائهم وتسجيلها

أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد حسن بالتمر، حرية اختيار أسماء أبناء الليبيين بالخارج، وجواز قيدهم «متي كان الاسم لا يحمل ظاهريا أي مخالفات إسلامية».

وقال بالتمرن في بيان لمصلحة الأحوال المدنية اليوم، «ترد إليا الكثير من الاستفسارات من القنصليات التابعة لكم بخصوص قيد الأبناء متي كان الاسم غير متداول في الأوساط الليبية، ومدى جواز تسجيله من عدمه».

وتابع أنه بالإشارة إلى الإعلان الدستوري، فإن الدولة تصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلان والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات».

وأضاف أنه بناء على تعميمنا السابق رقم 13.3/314، بتاريخ 25 ديسمبر 2019، والبيان الذي نشرناه بتاريخ 9 ديسمبر 2019، والذي «أكدنا فيه حرية اختيار الأسماء وجواز قيدهم متى كان الاسم لا يحمل ظاهريا أي مخالفات إسلامية».

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