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المشير حفتر يدعو إلى إرساء دعائم السلام خلال «الملتقى الوطني الأول»

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة، شارك في المُلتقى الوطني الأول للمكونات الاجتماعية في ليبيا، والمُنعقد بمقرّ القيادة العامة – الرجمة، اليوم الثلاثاء.

ورحب المشير حفتر، بالحاضرين والمُمثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا، وأثنى على مشاركتهم الفاعلة ودعمهم اللا محدود لقواتهم المسلحة لحماية تراب الوطن ومحاربة الإرهاب والتطرف، بحسب البيان الصادر.

ودعا القائد العام، جميع الليبيين إلى إرساء دعائم السلام، وضرورة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، فليبيا لكل الليبيين.

وشدد الحاضرون، على ضرورة إجراء الإنتخابات فى موعدها المُقرّر دون تأخير أو تعطيل، وبضرورة إرساء الاستقرار السياسي ولمّ شمل الليبيين من خلال المصالحة الإجتماعية الشاملة.

 

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الاستقرار السياسي المشير حفتر الملتقى الوطني الأول

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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