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وزير الخارجية الإيطالي: سنفتتح قنصلية لبلادنا في بنغازي وأخرى فخرية بالجنوب الليبي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن أن بلاده ستفتح قنصلية في بنغازي وقنصلية فخرية في الجنوب الليبي.

وقال دي مايو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء نوفا اليوم الثلاثاء إنه “عندما تتحدث الدبلوماسية كما يحدث في ليبيا وليس الأسلحة فإن إيطاليا تعود مرة أخرى للعب دور أساسي”.

وأضاف دي مايو قائلا “قبل عام في الاجتماع الأول لمؤتمر برلين عندما جمعنا كل الفاعلين الليبيين، لم يؤمن أحد بخطة السلام وانتقدت إيطاليا عندما تحدثت إلى الجميع”.

واعتبر دي مايو زيارته إلى ليبيا مع نظيريه الفرنسي والألماني “علامة كبيره على الوحدة الأوروبية “.

وأضاف دي مايو “نحن نعيد تنشيط سلسلة من الفرص الاقتصادية للشركات الإيطالية التي لم يكن بإمكانها البقاء في ليبيا ولكن يمكنها الآن إعادة بناء البلاد”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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