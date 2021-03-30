ليبيا الان

«تسييري سرت» يُعيد تحديد ساعات العمل بالمصارف التجارية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المجلس التسييري لبلدية سرت، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة تحديد ساعات العمل بالمصارف التجارية العاملة ببلدية سرت.

وقال الناطق الرسمي للمجلس التسييري للبلدية، إن ساعات العمل بالمصارف التجارية بسرت، اعتبارا من غد الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، شريطة أن تتولى إدارات المصارف وأمن المرافق تنفيد الإجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة فيروس كورونا من حيت فرض ارتداء الكمامة عند دخول المواطن لأى مصرف بسرت حرصا وسلامة على أهلنا وزملائنا العاملين بالمصارف التجارية بسرت.

واستطرد البيان:” يأتي ذلك تقديرا لظرف هولاء العاملين بتلك المصارف مسؤولين وموظفين نقدر جهودهم المبدولة فى تقديم الخدمات المصرفية للمواطن الكريم”.

وأضاف البيان، أن بلدية سرت ستقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير سيولة نقدية للمصارف .

الوسوم

المصارف التجارية تحديد تسييري سرت ساعات العمل

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك