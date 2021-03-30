«تسييري سرت» يُعيد تحديد ساعات العمل بالمصارف التجارية

أعلن المجلس التسييري لبلدية سرت، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة تحديد ساعات العمل بالمصارف التجارية العاملة ببلدية سرت.

وقال الناطق الرسمي للمجلس التسييري للبلدية، إن ساعات العمل بالمصارف التجارية بسرت، اعتبارا من غد الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، شريطة أن تتولى إدارات المصارف وأمن المرافق تنفيد الإجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة فيروس كورونا من حيت فرض ارتداء الكمامة عند دخول المواطن لأى مصرف بسرت حرصا وسلامة على أهلنا وزملائنا العاملين بالمصارف التجارية بسرت.

واستطرد البيان:” يأتي ذلك تقديرا لظرف هولاء العاملين بتلك المصارف مسؤولين وموظفين نقدر جهودهم المبدولة فى تقديم الخدمات المصرفية للمواطن الكريم”.

وأضاف البيان، أن بلدية سرت ستقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير سيولة نقدية للمصارف .