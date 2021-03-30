مصدر لـ218: الدبيبة يدرس زيادة مرتبات القطاع العام

غلب الشأن الاقتصادي على قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة منذ توليه المنصب في منتصف مارس الجاري، كونه رجل أعمال قبل أن يكون سياسياً، وفقاً لتقديرات الخبراء.

وكشف مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء في تصريح خاص لـ218 إجراءات جديدة اتخذها الدبيبة تجاه المسار الاقتصادي، إذ وجّه رئيس حكومة الوحدة، وزير المالية للبدء بإعداد مرتبات شهري مارس وأبريل على أن يتم صرفهما قبل شهر رمضان.

وعلى صعيد المرتبات أيضا، أكد المصدر أن الدبيبة أصدر قبل أيام قرارا بشأن تشكيل لجنة وزارية تضم وزير المالية خالد المبروك ووزير العمل علي العابد ووزير الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة ووزير المواصلات محمد الشهوبي، لوضع تصور لزيادة مرتبات كافة العاملين في القطاع العام والممولة مرتباتهم من الخزانة العامة.

وكشف المصدر خلال تصريحه لـ218 عن تفاصيل مهمة حول المرتبات المتعثرة لـ17 ألف موظف من عام 2015، حيث عجز المجلس الرئاسي السابق بقيادة فائز السراج عن حلها، مبينا أن التزامات الحكومة لسد هذه المرتبات ارتفعت من 330 مليون دينار في عام 2020 إلى أكثر من 400 مليون دينار مع حلول مارس الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية