«كوبيش» لـ«عقيله صالح»: لابد من العمل على إجراء الانتخابات في موعدها

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح” المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش”، بمكتبه في مدينة القبة،.

وبحث عقيله صالح، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في ليبيا بشكل عام وتقدم العملية السياسية بشكل خاص، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء.

وأثنى المبعوث الأممي، خلال اللقاء، على المجهودات الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما أكد “كوبيش” على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر من العام الجاري 2021م.