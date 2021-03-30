“الثني” يعين قبل رحيله وزراء حكومته سفراء بالخارج

نقلت صحيفة صدى الاقتصادية، عن مصادر لم تسمها، مضمون عدد من القرارات التي صدرت من قبل الحكومة الليبية بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الصحيفة إن تلك القرارات من بينها تكليف عبد الهادي الحويج وزير الخارجية السابق بالحكومة المنتهية ولايتها، سفيرا لدى دولة الجزائر، وإيفاد وزيري التعليم والحكم المحلي بالخارج.

كما تضمنت القرارات تكليف وزير الزراعة سفيرا في رومانيا، وإيفاد رئيس الهيئة العامة للمياه بالخارج، بالإضافة إلى تعيين موظف سابق بالخارجية سفيرا في سوريا، وتعيين وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة قنصلا في دبي، كذلك تعيين سكرتير الثني محمد ناجم قنصلا في مصر.

كما قام رئيس الحكومة السابقة عبد الله الثني بطلب إحالته إلى التقاعد، وكذلك تقاعد نائبه عبد السلام البدري والذي تمت الموافقة عليه.