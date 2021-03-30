حومة: هيئة رئاسة مجلس النواب بصدد الانتهاء من الخطوات الأخيرة لتوحيد المجلس

طرابلس 30 مارس 2021 (وال) – شارفت هيئة رئاسة مجلس النواب على الخطوات الأخيرة لتوحيد المجلس، وذلك عقب اجتماعات مكثفة للهيئة تعقدها في العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة.

وقال حومة – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن هذه الخطوات تأتي لاستئناف مجلس النواب بكامل أعضائه مهامه المنوطة به كسلطة تشريعية خاصة بعد الالتئام الذي حدث خلال منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وأداءها اليمين القانونية أمام السادة النواب.

وفي مقر المجلس بطرابلس عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ فوزي النويري، والنائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة، اجتماعات مكثفة بهدف توحيد المجلس.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إن عملية دمج المجلس وتوحيده شهدت تحليا بالمسؤولية من السادة أعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن مجلس النواب مجتمعا، سيعقد اجتماعاته للنظر في مشاريع القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية وعلى رأسها قانون الميزانية، وتعديل قانون الحكم المحلي.

وأشار حومة إلى أن أمام مجلس النواب استحقاقات ملحّة تتمثل في اختيار رؤساء المناصب السيادية وغيرها من الاستحقاقات الدستورية والتشريعية.

ودعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب خطاب المصالحة والمصلحة العليا للوطن، خاصة بعد توحيد السلطة التنفيذية بما سينعكس بشكل إيجابي على المواطن الكريم الذي عانا طيلة السنوات الماضية. (طرابلس – وال) إ م/ ر ت

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