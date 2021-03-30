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وزير الاقتصاد يوجه بتنفيذ مشروع “النظام الرقمي للتتبع والتحقق من الأدوية”

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً اليوم الثلاثاء، ضم رئيس وأعضاء لجنة تتبع الأدوية والمعدات الطبية، بمقر الوزارة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الحويج ناقش خلال اللقاء مشروع النظام الرقمي للتتبع والتحقق من الأدوية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة قدمت عرضاً يتضمن المشروع الرقمي وآلية عمله ودور الجهات الحكومية ضمن النظام، والمسؤوليات الإشرافية والرقابية والضبطية لكل منها والمهام التي تنفذ من خلاله بدءا من الشركات المصنعة المسجلة لدى وزارة الصحة والشركات الموردة المرخصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتتبع المنتجات من الجهات الرقابية والضبطية حتى دخولها للسوق المحلية بما يضمن حصول المواطن على الأدوية والمنتجات حسب المواصفات القياسية المعتمدة، وحمايته من الأدوية والمعدات الطبية غير المطابقة.

وشدد الوزير على ضرورة البدء في تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المطلوبة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الواقعة ضمن اختصاصها والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لإطلاق المشروع الذي يحقق الحماية للمستهلك.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • ”وأمرهم شورى بينهم ”:
    30 مارس، 2021 الساعة 11:05 م

    وزيرة العدل حليمة ابراهيم ..????????!!!!!!!!!!!!!
    موضوع تعيين أمراءة في وزارة العدل والقضاء الليبي أو الادارة الخارجية للشئون الليبية خطأ ومرفوض من جميع البلديات والادارات ـ وهو عبارة عن الخروج عن الدين الأسلامي واستصغار للأحكام الاسلامية القضائية ـ لا سمح الله ـ وعبث وفساد بالأمن الدولة داخلياً وخارجياً ـ ممما يعرض الأدارات والمصالح الليبية للخطر وكذلك حياة المواطنين وأمنهم الداخلي أو الخارجي ــ
    واي تجاوزات ستتحمل مسؤليتها الادارة العامة للعدل وادارة الامن الداخلي ـ في محاولة عدم استشارة الشئون القضائي الشرعي الليبي .في القضايا والجنايات .

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