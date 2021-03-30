وزير الاقتصاد يوجه بتنفيذ مشروع “النظام الرقمي للتتبع والتحقق من الأدوية”

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً اليوم الثلاثاء، ضم رئيس وأعضاء لجنة تتبع الأدوية والمعدات الطبية، بمقر الوزارة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الحويج ناقش خلال اللقاء مشروع النظام الرقمي للتتبع والتحقق من الأدوية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة قدمت عرضاً يتضمن المشروع الرقمي وآلية عمله ودور الجهات الحكومية ضمن النظام، والمسؤوليات الإشرافية والرقابية والضبطية لكل منها والمهام التي تنفذ من خلاله بدءا من الشركات المصنعة المسجلة لدى وزارة الصحة والشركات الموردة المرخصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتتبع المنتجات من الجهات الرقابية والضبطية حتى دخولها للسوق المحلية بما يضمن حصول المواطن على الأدوية والمنتجات حسب المواصفات القياسية المعتمدة، وحمايته من الأدوية والمعدات الطبية غير المطابقة.

وشدد الوزير على ضرورة البدء في تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المطلوبة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الواقعة ضمن اختصاصها والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لإطلاق المشروع الذي يحقق الحماية للمستهلك.