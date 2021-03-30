المنفي يبحث مع عدد من النواب تأسيس مفوضية للمصالحة الوطنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ، أن الاجتماع الذي عقد الإثنين، تناول الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها مفوضية المصالحة الوطنية ، وضرورة أن يشمل عملها خططًا دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق، وصولًا لتحقيق مصالحة شاملة بين جميع الليبيين.

وشدد المجتمعون خلال الاجتماع على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طي صفحة الماضي ونبذ الخلافات والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.