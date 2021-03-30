إنقاذ 230 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل طرابلس

أعلنت القوات البحرية الليبية، الثلاثاء، إنقاذ 230 مهاجرا غير شرعي خلال الساعات الأخيرة، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية.

ووفق بيان نشرته رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، عبر صفحتها على “فيسبوك” إن إنقاذ هذا العدد من المهاجرين جاء عبر عمليتي إنقاذ منفصلتين.

وقال البيان، إن عناصر حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا صباحًا من إنقاذ 103 مهاجرين كانوا على متن زوارق مطاطية في البحر المتوسط، متوجهين إلى الشواطئ الأوروبية.

وفي بيان سابق، أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إنقاذ 127 مهاجرًا، مساء الإثنين، فور تلقي عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ نداء استغاثة منهم.

وأضافت أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية بالبحر المتوسط، وتم إنزالهم في قاعدة طرابلس البحرية.