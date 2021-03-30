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الجمعية الليبية لفض النزاع تعرض ملف المصالحة الوطنية على مجلس الدولة الاستشاري

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقدت لجنة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وشؤون النازحين بمجلس الدولة اجتماعَها التقابلي مع أعضاء الجمعية الليبية لفض النزاع، وذلك في مقر المجلس في طرابلس.
الجمعية عرضت بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس خلال الاجتماع رؤيتها حول ملف المصالحة الوطنية، والجهود التي تصب لتحقيق أهداف الجمعية وإرساء دعائم الاستقرار والسلم المجتمعي.
كما عبر رئيس لجنة المصالحة الوطنية وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الجمعية الليبية لفض النزاع والتعاون في مجال المصالحة الوطنية، مشددين في ذات الوقت على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة، ومذكرين بأن الوقت قد حان لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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