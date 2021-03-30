دورة رفع كفاء العاملين بمستشفى عافية الجفرة بهون

بدأت بمستشفى العافية بهون الدورة التدريبية للعاملين بالمستشفى فى مجال نظام المعلومات الصحية الرقمية التى يشرف عليها مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

تتركز فاعليات الدورة على تلقي دروس ومحاضرات نظرية وعملية للعاملين في الاقسام الادارية والفنية بالمستشفى على كيفية التعامل وتشغيل نظام المعلومات الصحية المناطقى المعروف عالميا (DHis2).

وتهدف الدورة الى الرفع من كفاءة العاملين بمستشفى العافية للتعامل مع التقنيات الطبية الحديثة والتعامل معها باحترافية عالية .