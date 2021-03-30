وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وزارة المالية أسرع الطرق لإنجاز منحة الزوجة والأبناء

ليبيا – عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة وفاء الكيلاني أمس الاثنين اجتماعًا مع أبو بكر الجفال وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية، وصلاح بلاعو مدير عام مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة.

الاجتماع استعرض -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشون الاجتماعية – الموقف التنفيذي لمنحة الزوجة والأبناء حتى نهاية 2020، والإحصاءات والتقارير الواردة من مصلحة الأحوال المدنية.

وناقش المجتمعون المدة الزمنية المستهدفة بالصرف واعتماد اللائحة التنفيذية للمنحة، وبحث الوصول إلى السبيل الأنسب والأسرع لإنجاز صرف المنحة.

هذا وحضر الاجتماع كل من عمر الكوحة مستشار الوزيرة، وعبد القدوس المجدوب مدير المكتب القانوني، والمستشار عبد اللطيف الحموري مدير مكتب الوزيرة.

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