السفير البريطاني: رصدنا ميزانية كبيرة لدعم الليبيين في إجراء الانتخابات و”تمكين المرأة”

شدد السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هوبتن” على ضرورة احترام مطالب الشعب الليبي ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.

وقال “هوبتن” في تغريدة له على “تويتر”: “نحن سنعمل جاهدين لدعم تحقيق ذلك، حتى يتسنّى لليبيا الانتقال إلى الانتخابات في نهاية هذا العام، واستعادة سيادتها الكاملة، وأن يكون الشعب مُمَثَّلًا” وفق تعبيره.

وأكد “هوبتن” أن المملكة المتحدة مستمرة في دعم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، بعدة طرق تتضمن التعاون الاقتصادي، والأمني خاصة في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحرب.

وأشار السفير البريطاني إلى أن لديهم ميزانية كبيرة لمشاريع دعم الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، وتمكين المرأة، حتى يكون لها صوت تتمكن من خلاله المساهمة في عملية تأمين السلام والاستقرار في ليبيا.