ليبيا الان

شركات إيطالية ستعود لاستكمال مشروع مطار طرابلس

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد “بوتشينو” خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الثلاثاء، أن شركات بلاده ستعود للعمل في مشروع مطار طرابلس الدولي وسط توقعات أن يدخل التشغيل في العام المقبل، مما سيسهم في عودة عمل شركات الطيران العالمية وفق الشروط الدولية، وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد عبر منصاتها الرسمية.

وشدد السفير الإيطالي على استعداد الشركات الإيطالية لعقد اجتماعات فنية لبحث مشاريعها المعطلة في ليبيا، بينها مشروع الطريق الساحلي الدولي، فيما أشاد الحويج بالدور الإيطالي والفرنسي والألماني في تعزيز الشراكة الاقتصادية على المدى البعيد.

وعبّر وزير الاقتصاد والتجارة عن رغبة ليبيا في تطوير المناطق الحرة، بما فيها إنشاء مجمع للمعارض الدولية، معتبراً ذلك بمثابة منصة للتعاون الدولي التجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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