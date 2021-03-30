البدء بقبول ملفات الترشح للمناصب القيادية الخميس

وضعت اللجنة المكلفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، الثلاثاء، الشكل النهائي للشروط والضوابط للترشح لهذه المناصب وفق التشريعات والقوانين المنشئة والمنظمة لعمل هذه المؤسسات.

واتفقت اللجنة خلال اجتماع عقدته بحضور كامل أعضائها بمساعدة تطبيق “زووم”، على الشروع في قبول ملفات الترشح بمكاتب ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي وفرعيه بكلّ من مدينتي طرابلس وسبها، وكذلك من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

كما قررت اللجنة البدء بقبول ملفات الترشح ابتداء من يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021، حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم الإعلان الأربعاء عن الشروط والضوابط لكل منصب قيادي، وكذلك الإعلان عن عناوين وأرقام هواتف الموظفين المكلفين باستلام ملفات الترشح والرابط الإلكتروني، الذي سيتم من خلاله تقديم ملفات الترشح.

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