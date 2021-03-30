بالصور: نجلاء المنقوش تصل بنغازي في أول زيارة بعد توليها حقيبة «الخارجية»

وصلت وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، إلى مدينة بنغازي، في الزيارة الأولى لها بعد توليها مهام منصبها.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء، عقدت المنقوش اجتماعا بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي – بنغازي، مع عدد من المسؤولين في الديوان، لترتيب شؤون الموظفين في الأخير ونظيره في مدينة البيضاء، ووضع مقترح جديد بخصوص عمل المكاتب ووضع آلية لتنظيم سير العمل بالشكل المطلوب.

وأكدت المنقوش، أنه «لن يكون في عهدنا أي تعقيد أو مركزية في الخدمات القنصلية وستفوض المكاتب والفروع بكل الاختصاصات اللازمة، للقيام بمهامها بطريقة سلسة ومنتظمة وسريعة».

وأكدت أن «المعهد الدبلوماسي يعد من أهم إنجازات وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة»، قائلة «كنت أتابع عن بعد خطواته، منذ اعتماده سنة 2015».

وتابعت «نتطلع لشرعنة هذا الصرح من خلال قانون للسلك الدبلوماسي يضمن التأهيل والتطوير السياسي والدبلوماسي أفقيًّا، وبطريقة تنهي الشعور بعدم العدالة السائد فيما يتعلق بهذه الوزارة».

وأضافت أن «وزارة الخارجية حريصة على إنهاء تبعات الانقسام المؤسساتي»، موضحة أن «الحسنة الوحيدة للانقسام هي إتاحة وتقريب فرصة الالتحاق لعديد الكوادر الوطنية من شتى أنحاء البلاد»، مردفة «سنعمل جاهدين على تأطير هذه الميزة، وصقل مخرجاتها لتواكب العمل المؤسساتي بما يضمن تناغم وتجانس وكفاءة كافة موظفي القطاع».

وأشارت إلى أن «عودة وزيادة التمثيل الدبلوماسي والعمل القنصلي لبنغازي كمًّا ونوعًا، ستكون ضمن أولويات الوزارة، وستكون على رأس أولويات الوزارة في المشاورات والأجندة الإقليمية والدولية، بما يقدم للمواطنين الليبيين خدمات التأشيرات والتصديقات، ويضمن للرعايا الأجانب الخدمة والرعاية من ممثلياتهم».

وتعهدت وزيرة الخارجية «بتقديم دعم استثنائي لمكاتب ووحدات المراسم بالمنافذ الحدودية، وتنمية وتطوير الموارد البشرية التي تدير وتشرف حاليًا على هذه الأعمال».

وأوضحت إلى عزمها «الطلب من الدول الصديقة، الأعضاء في اتفاقية شنغن، فتح مكتب للتقديم على هذه التأشيرة المهمة لشرائح كبيرة من المواطنين سواء كان ذلك لأغراض العلاج أو الدراسة أو الأعمال أو السياحة».

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