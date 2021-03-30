ملك المغرب مهنئا المنفي: نواصل دعمنا لرفع التحديات التي تواجه ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، رسالة تهنئة خطية من محمد السادس ملك المملكة المغربية، والتي هنأ فيها المنفي على الثقة التي حظي بها لخدمة بلده في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، فإن ملك المغرب تمنى له التوفيق في مهامه لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات الشرعية في الوحدة والوئام والأمن والاستقرار.

وأكد محمد السادس، مواصلة المملكة المغربية مساندتها المعهودة لكل الإجراءات والمجهودات التي تبذلونها لرفع التحديات التي تواجه ليبيا من أجل إنجاح هذه المرحلة الدقيقة.

وذكر ملك المغرب بالأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات المغربية الليبية في مختلف المجالات تجسيداً لما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الوثيق ومن رصيد تاريخي وحضاري مشترك.