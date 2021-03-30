المنقوش: التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في بنغازي من أولويات الوزارة

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إن عودة التمثيل الدبلوماسي والعمل القنصلي في بنغازي ستكون ضمن أولويات الوزارة، في المشاورات الإقليمية والدولية، بما يقدم للمواطنين الليبيين خدمات التأشيرات والتصديقات، ويضمن للرعايا الأجانب الخدمة والرعاية من ممثلياتهم.

وأكدت المنقوش خلال لقاء مع موظفي الوزارة بمقر المعهد الدبلوماسي في بنغازي، الإثنين، أن الوزارة حريصة على إنهاء تبعات الانقسام المؤسساتي، موضحة أن الحسنة الوحيدة للانقسام هي إتاحة وتقريب فرصة الالتحاق لعديد الكوادر الوطنية من شتى أنحاء البلاد.

وقالت “سنعمل جاهدين على تأطير هذه الميزة، وصقل مخرجاتها لتواكب العمل المؤسساتي بما يضمن تناغم وتجانس وكفاءة كافة موظفي القطاع”، مضيفة ” لن يكون في عهدنا أي تعقيد أو مركزية في الخدمات القنصلية وستفوض المكاتب والفروع بكل الاختصاصات اللازمة للقيام بمهامها بطريقة سلسة ومنتظمة وسريعة”.

وتعهدت الوزيرة بتقديم دعم استثنائي لمكاتب ووحدات المراسم بالمنافذ الحدودية، وتنمية وتطوير الموارد البشرية التي تدير وتشرف حاليًا على هذه الأعمال.

وأشارت وزيرة الخارجية إلى أنها طلبت من الدول الصديقة، الأعضاء في اتفاقية شنغن، فتح مكتب للتقديم على هذه التأشيرة المهمة لشرائح كبيرة من المواطنين سواء كان ذلك لأغراض العلاج أو الدراسة أو الأعمال أو السياحة.

ووصفت المنقوش المعهد الدبلوماسي في بنغازي بأنه يعد من أهم إنجازات وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، مشيرة إلى أنها كانت تتابع عن بعد خطواته منذ اعتماده سنة 2015.