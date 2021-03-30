“اللافي” يعرض برنامج الاتصال الحكومي على وزيرة الشؤون الاجتماعية

عقد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي اجتماعا اليوم الثلاثاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني.

وعرض اللافي خلال اللقاء برنامج الاتصال الحكومي، أوضح ضح فيه أن الاتصال هو حلقة وصل بين الحكومة والمواطن، وإطلاع الرأي العام بأعمال وبرامج الحكومة ووزاراتها، وتنظيم وتطوير عمل المكاتب الإعلامية بالوزارات والعمل بهوية حكومية موحدة.

من جانبها أشادت الوزيرة ببرنامج الاتصال الحكومي الأول من نوعه في ليبيا، مبدية استعداد وزارتها للتعاون من أجل إنجاح هذا البرنامج.

وكان الوزير عرض الاثنين الماضي برنامج الاتصال الحكومي على وزراء التربية والتعليم موسى المقريف، والثقافة والتنمية المجتمعية مبروكة توغي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، والتعليم التقني والفني يخلف سيفاو والاقتصاد والتجارة محمد الحويج.