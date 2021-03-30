نقل رضيعة بحالة حرجة من الكفرة إلى جالو تحت التنفس الاصطناعي اليدوي

أخبار ليبيا 24 – خبر

نجح فريق جهاز الإسعاف و الطوارئ فرع الكفرة في إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة من الموت .

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إنه تم تكليف سيارة عناية فائقة لنقل الطفلة من مدينة الكفرة إلى مدينة بنغازي بناء على تحويل صادر من مركز الكفرة للنساء والولادة .

وكان الفريق الطبي تمكن من نقل الطفلة بسيارة العناية الفائقة تحت التنفس الاصطناعي اليدوي من مدينة الكفرة إلى مدينة جالو بمسافة تقدر بـ “650” كيلو متر .

أسامة علي أشار إلى أن الأطباء أكدوا ان هذه الحالة حرجة جدا ومعرضة للوفاة بأي لحظة .

الناطق باسم جهاز الإسعاف أوضح في تصريح لأخبار ليبيا أن الممرض الذي أشرف على إجراء التنفس للمريضة هو “أبو القاسم طاهر” وكان سائق الإسعاف “عبد الحفيظ حسن” الذي كان يسابق الزمن لإيصال الطفلة بخير وسلامة .