منها لقاء مع صالح: جولة لكوبيش بين طرابلس وبنغازي لبحث هذه الملفات

التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش الثلاثاء برئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة لتناول آخر المستجدات على الساحة الليبية وخاصة إيجاد الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وقال بيان للبعثة إن كوبيتش جدد “خلال اللقاء التزام الأمم المتحدة بتقديم كل الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والسلطات الليبية ذات الصلة لتنظيم الانتخابات الوطنية” في موعدها.

وأضافت أن “المبعوث الخاص برفقة الأمين العام المساعد والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون التقوا برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في طرابلس. حيث اطلعهم السائح على الاستعدادات الفنية واللوجستية الجارية للمفوضية لإجراء الانتخابات الوطنية”.

والتقى المبعوث الخاص “رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد القمودي الحافي ونوابه وأعضاء المجلس، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الليبي والأممي لدعم القطاع القضائي في البلاد. وأعرب المبعوث الخاص عن إعجابه بالدور الهام الذي لعبته السلطة القضائية خلال الفترة الماضية في توحيد المؤسسة مع الحفاظ على استقلاليتها وحيادها”.

كما بحث كوبيش مع وزير الداخلية خالد التيجاني خلال لقاء بينهما الاثنين حضرته أيضا منسقة الشؤون الإنسانية السيدة جورجيت غانيون في طرابلس “الأوضاع الأمنية في ليبيا وقضايات وحيد المؤسسات وسبل المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)” بالإضافة إلى بحث موضوع “توحيد المؤسسات الأمنية في جميع أنحاء البلاد وحماية المهاجرين والاستعدادات الأمنية لإجراء الانتخابات الوطنية ودعم الأمم المتحدة لجهود الوزارة بما في ذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات.”