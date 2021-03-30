وزير الاقتصاد يبحث حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه المخابز

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعاً الثلاثاء، بحضور إدارة الشؤون التجارية وإدارة الشركات بالوزارة وغرفة التجارة والصناعة طرابلس ونقابة الخبازين .

وناقش الاجتماع، سير العملية الإنتاجية بالمخابز والمشاكل والعراقيل التي تواجه عملها وارتفاع أسعار الدقيق وتوزيع المحروقات على المخابز ومسبباتها وسبل معالجتها .

وبدوره، شدد الحويج، على ضرورة استمرار التواصل والتعاون بين الوزارة وغرف التجارة والصناعة بالمناطق ونقابة الخبازين لوضع رؤية موحدة وتذليل كافة العراقيل التي تواجه المخابز وحثها على الالتزام بقرار وزير الإقتصاد والصناعة المفوض رقم 1 لعام 2020م بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره .

والجدير بالذكر، أن الوزارة باشرت في اتخاذ إجراءات فعلية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لمتابعة عمل المخابز وتنظيم توزيع مادة الدقيق وكيفية ضبط أسعارها بكافة المناطق.