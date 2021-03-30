تنظيم «ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة» في نسخته الأولى.. 3 أكتوبر المقبل

أعلن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، خلال مؤتمر صحفي، صباح الثلاثاء، بطرابلس، عن تنظيم فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة في نسخته الأولى، خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر المقبل، تحت شعار «المشروعات الصغرى والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني».

وأشار مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، عبدالناصر أبوزقية، إل أن البرنامج يهدف من خلال الملتقى الى نشر ثقافة الريادة والإبداع واستقطاب أصحاب الأفكار والمشروعات الصغرى والمتوسطة، ودعمها للمساهمة في النهوض بالاقتصاد والصناعة المحلية، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء.

وأشاد المسؤول بالوزارة عن متابعة ملف البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، عمر درهوب، بدور وجهود البرنامج في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب فئة الشباب، مؤكداً دعم الوزارة لهذه الفعاليات لما لها من دور كبير في التنمية وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال انخراط الشباب في المهن والحرف التجارية والصناعية والزراعية.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا ببرنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة، ويعد ضمن أولويات عملها خلال الفترة القادمة.

كما أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمتلقى رمضان الفرجاني، إلى أن الملتقى يتضمن عقد ورش عمل تعنى بالاستراتيجيات الوطنية للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومشاكل التمويل للمشروعات والبنية التحتية التي تساعد على إطلاق المشاريع الصغرى والمتوسطة..

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