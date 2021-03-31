بوتن وماكرون وميركل يؤكدون على ضرورة الالتزام بوقف القتال في ليبيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سبل تسوية الأزمة في ليبيا.

وأكد الكرملين، في بيان له، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن المحادثة تناولت عددا من الملفات.

وقال البيان إنه تم “تأكيد ضرورة التزام الأطراف المتنازعة بوقف القتال”، لافتا إلى أن الزعماء عبروا عن أملهم بأن يصبح تشكيل أجهزة السلطة الانتقالية الموحدة خطوة هامة لتفعيل العملية السياسية الفعالة بمشاركة كافة القوى السياسية الليبية الأساسية.