المبري: هدية رمضان تصب في مصلحة الفئات التي عانت ظلمَ الحكومات المتعاقبة

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي محمد منصور المبري أن قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد ادبيبة بمنح هدية رمضان يصب فى مصلحة الفئات التي عانت في السابق ظلم الحكومات المتعاقبة.

وأضاف المبري أن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أن هذه المبادرات تصب في مصلحة الأسر المعوزة والشرائح الاخرى خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والارامل واصحاب المعاشات الاساسية.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أعلن عن مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.