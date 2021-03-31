ماكرون وميركل وبوتين يبحثون عبر الفيديو الوضع في ليبيا وسوريا

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

31 March, 2021

ذكر قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث يوم أمس الثلاثاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا وروسيا البيضاء.

وقال إنهم اتفقوا في مؤتمر عبر الفيديو على تنسيق الجهود لإعادة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن ماكرون وميركل بحثا مع بوتين إمكانية التعاون بشأن اللقاحات، وأنهما طالباه باحترام حقوق المعارض السياسي أليكسي نافالني والحفاظ على صحته.