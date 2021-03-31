بالاسماء.. “الثني” يعين قبل رحيله وزراء حكومته سفراء بالخارج

كشفت مصادر عن اصدار الحكومة الليبية عدد من القرارات بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية تقضي بتعيين وزراء حكومة الثني كسفراء في الخارج.

وقالت صحيفة صدى الاقتصادية نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن تلك القرارات من بينها تكليف عبد الهادي الحويج وزير الخارجية السابق بالحكومة المنتهية ولايتها، سفيرا لدى دولة الجزائر، وإيفاد وزيري التعليم والحكم المحلي بالخارج.

كما تضمنت القرارات تكليف وزير الزراعة سفيرا في رومانيا، وإيفاد رئيس الهيئة العامة للمياه بالخارج، بالإضافة إلى تعيين موظف سابق بالخارجية سفيرا في سوريا، وتعيين وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة قنصلا في دبي، كذلك تعيين سكرتير الثني محمد ناجم قنصلا في مصر.

كما قام رئيس الحكومة السابقة عبد الله الثني بطلب إحالته إلى التقاعد، وكذلك تقاعد نائبه عبد السلام البدري والذي تمت الموافقة عليه.

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