«فنوش»: النظر للطليان في مصراتة على أنهم مستشفى وملائكة رحمة تحايل

قال المحلل السياسي عبدالحكيم فنوش، إن: “النظر للطليان في مصراتة على أنهم مستشفى، وملائكة رحمة تحايل”.

وأضاف «فنوش» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “فهم قوات أجنبية كغيرهم، تمت شرعنة وجودهم من قبل برلمانهم، وعليهم الخروج”.

تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، زار أمس الثلاثاء، المستشفى الإيطالي الميداني في مصراتة.

وقال بيان صادر عن البعثة الأممية، اطلعت عليه «الساعة 24»: “كوبيش اطلع على مرافق المستشفى والخدمات التي يقدمها”.

وأضاف البيان “أعرب المبعوث الأممي عن تقديره لإدارة المستشفى على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من مصراتة والمناطق المجاورة”.