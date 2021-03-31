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«فنوش»: النظر للطليان في مصراتة على أنهم مستشفى وملائكة رحمة تحايل

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المحلل السياسي عبدالحكيم فنوش، إن: “النظر للطليان في مصراتة على أنهم مستشفى، وملائكة رحمة تحايل”.

وأضاف «فنوش» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “فهم قوات أجنبية كغيرهم، تمت شرعنة وجودهم من قبل برلمانهم، وعليهم الخروج”.

تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، زار أمس الثلاثاء، المستشفى الإيطالي الميداني في مصراتة.

وقال بيان صادر عن البعثة الأممية، اطلعت عليه «الساعة 24»: “كوبيش اطلع على مرافق المستشفى والخدمات التي يقدمها”.

وأضاف البيان “أعرب المبعوث الأممي عن تقديره لإدارة المستشفى على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من مصراتة والمناطق المجاورة”.

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الطليان فنوش مصراتة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كان في جيش ليبي وتريس حق راهوا دخلوا وحرروا عالأقل ميناء مصراتة ومطار زوارة الي يدخلوا منه الأجانب ـ ويهؤبوا فيهم للصحراء والمدن القديمة ـ لكن سلاح وجنود وقلب ميت … حتى نساء الليبيات اصبحوا مطيات للاجانب – من قلة الرجولية وحب المال لين ولوا ” تيوس ” إلي يجي من برا يعطوه سيارة يركب فيها مرته على اساس مرشدة سياحية والله يعلم الي صاير تحت صخور الأثار – يلقوا غير في فضلات الزنا فالحفر والكهوف .

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