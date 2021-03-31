ليبيا الان

«الإعلام المستقل»: ندعم «شنينه» وعلى «بعيو» التوقف عن التصرفات الفردية القامعة لحرية الرأي

تم النشر منذُ 38 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالبت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، بالتوقف عن «التصرفات الفردية القامعة لحرية الرأي والتعبير»، بحسب وصفها.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها: “قام رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، بإصدار تعليماته إلى الموظف المسؤول في الاستقبال في قناة ليبيا الوطنية بالعاصمة طرابلس يوم أمس الثلاثاء، بمنع الموظف، محمد شنينة، من الدخول إلى مبنى القناة بسبب إعجابه بمنشور في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ينتقد «بعيو» ويستغرب استمراره في العمل بالرغم من إيقاف ديوان المحاسبة له من فترة حسب ما أفاد شنينة”.

وأضاف البيان “كان الصحفي طارق الرويمض، قد كتب منشورا على صفحته يوم 29 مارس، بعنوان «كُرة بعيو المتدحرجة» انتقد فيه قرار تعيين «بعيو» رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام والذي أثار الكثير من ردود الأفعال من أنه مخالف للاتفاق السياسي الليبي؛ بينما اعتبره صحفيون ليبيون بأنه قرار «يقتل الإعلام الحر»”.

وتابع “منذ تعيينه رئيسا للمؤسسة، يقوم بعيو بإصدار قرارات فردية دون الأخذ في الاعتبار أية معايير الكفاءة أو النزاهة ولم يستلم مدير عام قناة الوطنية مهام الإدارة رسميا بالرغم من إصدار قرار تعيينه منذ أشهر”.

واستطرد “ديوان المحاسبة وجه يوم الاثنين 22 مارس، كتابا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشير فيه إلى قراره بشأن إيقاف «بعيو» عن العمل، وبالرغم من هذا فإنه مازال يمارس مهامه، واتهمه بعرقلة عمل ديوان المحاسبة، وعدم تمكينه الأعضاء المكلفين من الديوان بفحص حسابات المؤسسة الليبية للإعلام، كما طالب رئيس ديوان المحاسبة في مراسلته باستبعاد «بعيو»، وإيقافه عن العمل، وعدم تكليفه مُستقبلاً بأي وظيفةٍ لها علاقة بالمال العام”.

واستكمل “إذ تستغرب المنظمة الليبية للإعلام المستقل هذا التصرف المشين من رأس أعلى سلطة تنفيذية للإعلام في ليبيا والمخالف لحرية الرأي والتعبير المكفولة في الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية فإنها تؤكد على أن من أولويات هذه المؤسسة هو حماية حرية الراي والتعبير والدفاع عنها لا قمعها بالتصرفات الفردية الأحادية التي تعيدنا إلى حقبة القمع والاستبداد والرأي الواحد”.

وواصل “تعلن المنظمة مساندتها ودعمها لمحمد شنينة وكل الليبيين في حقهم المشروع في إبداء آرائهم وتفاعلهم في وسائل الإعلام المختلفة دون قيود تعسفية وتدعو جميع المسؤولين الليبيين والشخصيات العامة بصفتهم أشخاصًا رغبوا في لعب دور ما في الشؤون العامة، إلى التحلي بقدر أكبر من التسامح مع الانتقاد”.

الوسوم

«بعيو» الإعلام المستقل المؤسسة الليبية للإعلام حرية الرأي شنينه

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • دائما الخرفان دائما مسمياتهم معكوسة فتجد قناتهم الخرفانية الداعمة للاحتلال التركى والمليشيات الارهابية والمرتزقة وتحارب الجيش الوطنى يسموها قناة ليبيا لكل الاحرار بينما هى فى الواقع قناة كل الاشرار وبالتالى فان مسمى الاعلام الحر هو اعلام خرفانى هدفه محاربة بعيو الذى يرفض فكر الاخوان الضال .والمضخك ان الخروف شكشك الفاسد اصلا يتصور انه سلطة تنفيذية يعين ويقيل وهذا ليس من اختصاصه اصلا ومن يحاسب الحكومة هو مجلس النواب واى تقارير تحول للبرلمان الذى فشل الخرفان فى السيطرة عليه لانه قلة من حثالة المجتمع تستخدم الفكر الصهيونى فى السيطرة على الاعلام والاقتصاد يريد ان يجعل من الخروف فيل وهذا مستحيل ولهذا يجب على الجميع دعم بعيو فى مواجهة فساد الاخوان فهذا واجب وطنى

    رد

  • على مجلس النواب سرعة تطهير البلاد من الخرفان المسيطرة على المناصب السيادية مثل شكشك والصديق الكبير فهم من مكنوا اردوغان من نهب ثروة الشعب الليبى ويجب ان يتم احالاعم للقضاء عقب اقالتهم فورا

    رد