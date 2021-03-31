توقعات طقس ليبيا خلال الأيام القادمة: اجواء ممطرة على هذه المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 31 مارس 2021.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى أن الاجواء تكون ممطرة على مناطق الشمال الشرقي بينما يبقي الطقس مستقر على باقي المناطق وتسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ بداية الأسبوع على مناطق غرب ليبيا .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: صافي إلى قليل السحب .

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة على الساحل وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19- 24) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: سقوط أمطار متفرقة على مناطق بنغازي – الجبل الأخضر وطبرق قد تصحبها خلايا علي مرتفعات الجبل الأخضر .

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الجبل الأخضر .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16 – 22) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (13) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: صافي إلى قليل الغيوم.

• الرياح:شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (23- 29 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: صافي إلى قليل السحب .

• الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (22 – 24 ) مْ.

غروب الشمس علي مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:25 )

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:54 ).

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