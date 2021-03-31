شركة الخليج تبحث خطط تطوير الحقول النفطية

بحثت شركة الخليج العربي للنفط، مع شركة”OMV” خطة التطوير الشاملة لمنطقة التعاقد واحد وتسعين والتي سبق وأن اعتمدتها شركة الخليج العربي والمؤسسة الوطنية للنفط.

حيثُ تضمن الاجتماع مناقشة التقرير النهائي للبئر جي ثلاثمائة وسبعة عشر، بحقل النافورة والذي سيتم إضافة إنتاجه إلى مجموع إنتاج الحقل، إضافة لمناقشة الجدول الزمني لحفر باقي الآبار والميزانيات المطلوبة لإتمام هذه العملية، إلى جانب الوقوف على مواصفات مواد الحفر التي ستستخدم لهذا الغرض، واستعراض قائمة الآبار المراد تحويلها إلى استخدام المضخات الغاطسة حسب الجدول الزمني لهذه السنة والميزانيات والمواد المطلوب.

شارك في الاجتماع، مدراء الإدارات بشركة الخليج العربي للنفط لإدارات هندسة المكامن وهندسة الحفر وهندسة الإنتاج والمهندسين المختصين بهذه الإدارات.

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