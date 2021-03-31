“عقيل”: تقديم خروج المرتزقة على نزع سلاح المليشيات “سقوط غبي”

استنكر الكاتب السياسي عز الدين عقيل، فكرة تقديم المصالح الأجنبية على الليبية بتقديم خروج المرتزقة على نزع السلاح، والدعوة للانتخابات قبل تنظيم الجيش والشرطة.

وقال “عقيل” عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إن “تقديم خروج المرتزقة على نزع السلاح وتفكيك المليشيات المحلية، وتقديم الانتخابات، على إعادة هيكلة وتنظيم وعودة مؤسستي الجيش والشرطة، هو سقوط غبي بتقديم المصالح الأجنبية على الليبية”، مؤكدًا على أن ذلك الأمر يدفع البلاد”نحو واقع أخطر من العنف والفوضى”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كان قد أكد خلال اجتماعه الأول بالوزراء الأسبوع الماضي، أن “توحيد المؤسسة العسكرية أصبح مطلبا أساسيا”، مؤكدا أن “نتائج عمل اللجنة العسكرية جيدة وتسير نحو هذا الهدف بخطى ثابتة.

وأوضح «الدبيبة» أن “الحكومة تنتظر فتح الطريق الساحلي، وخروج كل المرتزقة من ليبيا، وهو أحد شروط امتلاك السيادة الكاملة”.