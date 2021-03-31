وزارة الاقتصاد تبحث سير العملية الإنتاجية بالمخابز

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رفقة إدارة الشؤون التجارية وإدارة الشركات بالوزارة وغرفة التجارة والصناعة طرابلس ونقابة الخبازين، سير العملية الإنتاجية بالمخابز والمشاكل والعراقيل التي تواجه عملها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بالوزارة، ناقش فيه الحضور عدد من المشاكل التي تعرقل العملية الإنتاجية منها ارتفاع أسعار الدقيق وتوزيع المحروقات على المخابز ومسبباتها وسبل معالجتها.

من جهته شدد الحويج على ضرورة استمرار التواصل والتعاون بين الوزارة وغرف التجارة والصناعة بالمناطق و نقابة الخبازين لوضع رؤية موحدة وتذليل كافة العراقيل التي تواجه المخابز وحثها على الالتزام بقرار وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره، مؤكدًا أن الوزارة باشرت في اتخاذ إجراءات فعلية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لمتابعة عمل المخابز وتنظيم توزيع مادة الدقيق وكيفية ضبط أسعارها بكافة المناطق.

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