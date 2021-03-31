الانتهاء من مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية

أخبار ليبيا 24 – خبر
جرت بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات العامة بكلا الحكومتين.
وجرت مراسم التسليم والاستلام أمس الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء بين نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ونائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية السيد حسين اعطية القطراني.
وتضمنت عملية التسليم والاستلام مراسم تسليم وزارة الحكم المحلي، ووزارة المواصلات والنقل عبر الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية.
عقب ذلك، عقد نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية السيد حسين اعطية القطراني اجتماعا موسعا بمدراء الإدارات والمكاتب بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اطلع خلاله على آلية العمل المتبعة في الديوان إبان الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، مشيدًا بعملها وعمل رئيسها عبدالله الثني في خدمة المواطنين طيلة فترة عمل الحكومة.
وأكد القطراني استمر عمل الديوان في تقديم الخدمات لكافة المواطنين بمناطق شرق ليبيا عبر حكومة الوحدة الوطنية.
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