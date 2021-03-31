الانتهاء من مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية

أخبار ليبيا 24 – خبر

جرت بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات العامة بكلا الحكومتين.

وجرت مراسم التسليم والاستلام أمس الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء بين نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ونائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية السيد حسين اعطية القطراني.

وتضمنت عملية التسليم والاستلام مراسم تسليم وزارة الحكم المحلي، ووزارة المواصلات والنقل عبر الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية.

عقب ذلك، عقد نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية السيد حسين اعطية القطراني اجتماعا موسعا بمدراء الإدارات والمكاتب بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اطلع خلاله على آلية العمل المتبعة في الديوان إبان الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، مشيدًا بعملها وعمل رئيسها عبدالله الثني في خدمة المواطنين طيلة فترة عمل الحكومة.

وأكد القطراني استمر عمل الديوان في تقديم الخدمات لكافة المواطنين بمناطق شرق ليبيا عبر حكومة الوحدة الوطنية.