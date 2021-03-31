نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاربعاء (31/03/2021)…
وجاءت التفاصيل كالأتي: الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
التحذير:
ريح بحري الى شرش نشط على الساحل الممتد من درنة الى طبرق تصل سرعته الى (25) عقدة .
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح برانى الى شرقي على ساحل طرابلس وزواره و شرش الى برانى على باقي الساحل سـرعتــه ما بين (05– 15 ) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.25) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• تتكاثر للسحب من حين لأخر مع سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على الساحل الممتد من شحات الى طبرق .
• الريح بحري الى شرش على معظم الساحل ويكون برانى صباح اليوم على ساحل رأس لأنوف والخليج سـرعتــه ما بين (05– 20 ) عقدة و تصل سرعته الى (25)عقدة على الساحل الممتد من درنة الى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.25) مترو يصل الى (2.75) متر على الساحل الممتد من درنة الى طبرق.
• البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس لأنوف الى شحات ويكون قليل الاضطراب على باقي ساحل.
• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب اضطراب البحر .
أضف تعليقـك