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ملك المغرب لـ المنفي: نساند كل الجهود الرامية لنجاح ليبيا في الخروج من هذه المرحلة الدقيقة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رسالة تهنئة خطية من محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأ فيها المنفي على الثقة التي حظي بها لخدمة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة، راجيًا كامل التوفيق في مهامها لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات الشرعية في الوحدة والوئام والأمن والاستقرار.

ملك المملكة المغربية أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس مواصلة مساندة بلاده المعهود لكل الإجراءات والمجهودات التي يتم بذلها لرفع التحديات التي تواجه ليبيا من أجل إنجاح هذه المرحلة الدقيقة.

وذكر بالأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات المغربية الليبية في مختلف المجالات، تجسيدًا لما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الوثيق ومن رصيد تاريخي وحضاري مشترك.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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