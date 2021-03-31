حرس السواحل ينقذ 70 مهاجرا

أنقذ عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ 70 مهاجرا غير شرعيين، يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن زوارق مطاطية، في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.
وقال الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية إنه فور تلقي نداء استغاثة من المهاجرين، تحرك الزورق «فزان» إلى المكان بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال ، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.
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وأشار البيان إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ، جرى نقل المهاجرين إلى نقطة إنزال في قاعدة طرابلس البحرية؛ تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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