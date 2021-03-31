موسكو: الوضع في ليبيا يدعو للتفاؤل.. والناتو حول البلاد لما هي عليه الآن  

ليبيا – أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية بالأمم المتحدة أن الوضع في ليبيا يدعو للتفاؤل.

بوليانسكي أشار خلال إحاطة صحفية له تابعتها صحيفة المرصد إلى توقع بلاده إحراز تقدم سريع في الحل السياسي، وأملها في أن يجد الليبيون تفاهمًا وقاسمًا مشتركًا في القضايا الصعبة التي تواجهها بلادهم. مبينًا أنه لا يحب نسيان حقيقة تبعات العملية العسكرية التي قام بها حلف شمال الأطلسي “ناتو” قبل 10 أعوام.

وأضاف بوليانسكي أن هذه العملية حولت ليبيا إلى ما هي عليه الآن؛ رغم اختراق المفاوضات في الوقت الحاضر لذلك الوضع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية