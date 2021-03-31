«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، إن ارتفاع الموج سيكون أقل من ثلاثة أمتار على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على ساحل طرابلس وزوارة، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– تتكاثر السحب من حين لآخر، مع سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على الساحل من شحات إلى طبرق.

– الرياح شمالية إلى شمالية غربية على معظم الساحل، وشمالية شرقية صباح اليوم على ساحل رأس لأنوف والخليج سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل إلى 2.75 متر على الساحل من درنة إلى طبرق.

– البحر خفيف الموج على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، وقليل الاضطراب على باقي ساحل.

– درجة الحرارة 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

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