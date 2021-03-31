«قرادة»: علينا التعلم من الشقيقة مصر «حب روح الوطن»

طالب إبراهيم قرادة، سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك، الليبيين من التعلم من الشقيقة مصر حب الوطن والانتماء والذي ظهر جليًا في أزمة جنوح السفينة بقناة السويس .

وقال «قرادة»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “فلنقارن، ولنتعلم الدرس من الجارة مصر الشقيقة؛ حادثة حاملة الحاويات التي سدت قناة السويس لأيام حابسة أنفاس العالم، أطلقت وأكدت أجمل ما في مصر وأعظم ما لدى المصريين: حب مصر والإخلاص لها”، مردفًا؛ “سؤال غير مطروح عند أي مصري في ماذا تعني له مصر؟”.

وتابع؛ “الجميع والجميع من رأس قمة الدولة إلى أبسط مصري تفاعلوا وجدانًا ايجابيًا بروح فرعونية تضامنية ومقاتلة، ست أيام صعبة عصيبة، لم تزحزح عقيدة المصريين في بلدهم”.

وأوضح أن “المصريين كالمارد في حب مصر وكطائر الفينيق يفنى من أجل مصر ليعود ليطير من أجلها”، مشيرًأ إلى أنها “روح حب الوطن، وحب روح الوطن، ووطن الروح الحبيب، كم نفتقد هذه الروح الوطنية الجبارة الجميلة؟”.