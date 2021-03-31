المنقوش: حكومة الوحدة ملتزمة بمكافحة الإرهاب

ليبيا – أكدت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على التزام حكومة الوحدة بمكافحة الإرهاب.

وجاء ذلك خلال مشاركة المنقوش في الاجتماع المصغر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، الذي انعقد أمس الثلاثاء بدعوة من صوفي ويليمز نائب رئيس الوزراء وويز الخارجية بمملكة بلجيكا، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وطالبت المنقوش بمضاعفة التعاون والتنسيق لوضع حد للمخاطر التي تشكلها المجموعات الإرهابية في أماكن عدة بما فيها منطقة الساحل، مذكرة بسعي الإرهابيين إلى إنشاء معاقل جديدة كما كان الحال في ليبيا.

كما أوضحت أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على البعد الأمني وإنما أيضا الفكري، لأنه يمثل فكرًا قبل أن يكون عملًا.

ولفتت إلى قيام السلطات الليبية مؤخرًا بإعادة عائلات لعناصر داعش من الجنسية التونسية وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية بجمهورية تونس الشقيقة وسيستمر التعاون بالخصوص مستقبلًا.

وزيرة الخارجية أكدت على أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل جاهدة على تحقيق تطلعات الشعب الليبي في استعادة الأمن والاستقرار واستكمال العملية الديمقراطية والدستورية وبناء مؤسسات دولة قوية تحترم فيها كافة الحقوق والحريات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية